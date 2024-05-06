Китай поддержит «мирную конференцию по Украине», если в ней будет участвовать Россия

Председатель КНР Си Цзиньпин на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в понедельник, 6 мая, заявил, что Китай поддержит «мирную конференцию по Украине» в Швейцарии, если ее признает Москва, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления китайский лидер сказал: «История показывает, что конфликт не может быть решен иначе, чем через переговоры. Мы призываем все стороны возобновить диалог. Мы поддержим проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной, которая будет проходить в условиях равноправия и сделает возможными сбалансированные дискуссии».

«КНР против того, чтобы конфликт использовали для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны», – добавил Си Цзиньпин.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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