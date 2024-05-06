Израиль наносит удары по Рафаху в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить интенсивные воздушные удары по Рафаху спустя несколько часов после призыва к местным жителям покинуть районы этого города в секторе Газа, – передают СМИ.

В сообщении французского агентства AFP говорится, что «Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху в понедельник после того, как повторил призыв к населению эвакуироваться из восточной части города. В течение последних 30 минут удары были практически непрерывными».

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на информацию местных жителей сообщает: «Израильские бомбардировки восточных районов Рафаха продолжались в течение всего дня в понедельник».

Официальный представитель правительства Израиля Дэвид Мерсер Израиль со своей стороны заявил: «Среди мирного населения в Рафахе скрываются боевики ХАМАС, а также высокопоставленные лидеры группировки. Целью акции в Рафахе является уничтожение последних четырех батальонов ХАМАС в Рафахе. Оставить их там мы не можем».

Рафах, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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