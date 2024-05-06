Нетаньяху заявил о продолжении военной операции в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 6 мая, заявил, что Тель-Авив не намерен отказываться от проведения операции в Рафахе, чтобы тем самым оказать давление на движение ХАМАС, – сообщает The Times of Israel.

В заявлении канцелярии израильского правительства, в частности, говорится: «Военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны. …Ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль. Однако, Тель-Авив направит представителей на переговоры с целью выработать сделку, устраивающую израильскую сторону».

В свою очередь, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что ведут ограниченные действия в восточной части Рафаха против сил ХАМАС.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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