В Госдепе разъяснили разницу законов об иноагентах в США и Грузии

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в понедельник, 6 мая, на брифинге заявил, что закон об иноагентах в Соединенных Штатах и Грузии – «это очень разные вещи», потому что существует разница «в природе этих законов», – сообщает РИА Новости.

В ответ на вопрос, почему США выступают против принятия в Грузии закона об иностранном влиянии, хотя в самих Соединенных Штатах такая норма действует, Миллер сказал: «Разница в природе этих законов. Если вы посмотрите на закон США о регистрации иностранных агентов: он о людях, которые работают в интересах иностранного правительства, не про тех, кто делают законную неправительственную работу, гуманитарную или работу в интересах гражданского общества. Это очень разные вещи».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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