СМИ узнали о расколе в ЕС из-за отношения к инаугурации Путина

Разногласия стран-членов Евросоюза по вопросу инаугурации президента РФ Владимира Путина привели к расколу. Часть государств готова поддерживать канал связи с Россией, но другая считает неуместным отправлять представителей на церемонию, пишет Spiegel со ссылкой на дипломатов ЕС.

«Сейчас внутри ЕС возникают существенные разногласия по поводу того, как правильно обращаться с приглашениями на церемонию, посвященную началу пятого срока полномочий президента России», – говорится в статье.

Франция, Венгрия и Словакия хотят отправить своих представителей на церемонию, чтобы сохранить каналы связи с Россией. Германия стала лидером второй группы, которая категорически против присутствия своих дипломатов на мероприятии. По данным издания, подобным образом настроены «многие другие государства ЕС» на фоне сложных отношений с Россией.

США также отказались отправлять своего представителя на инаугурацию Путина. Но в Госдепе заявили, что «Владимир Путин продолжит быть президентом России».

Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина начнется 7 мая в 12:00 мск.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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