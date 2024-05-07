Россия потребовала от ФРГ отменить запрет на символику Дня Победы

Посольство России в Германии потребовало от властей Берлина немедленно отменить запрет на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте российского диппредставительства, говорится: «Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8-9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма. Среди них – Знамя Победы, георгиевские ленточки, элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции, песни военных лет».

«Требуем полной отмены соответствующих запретов. Рассматриваем их как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии», – подчеркнули в посольстве России.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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