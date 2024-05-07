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Вторник, 7 мая 2024, 18:23 мск

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Бербок предостерегла Израиль от «наступления на Рафах»

Бербок. Фото: pnn.de

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во вторник, 7 мая, призвала Израиль отказаться от наступления на город Рафах в секторе Газа, а также призвала открыть КПП «Рафах» и «Керем-Шалом», – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в социальной сети Х (экс-Twitter) Бербок написала: «Я предостерегаю от крупного наступления на Рафах. Миллион людей не может раствориться в воздухе. Им нужна защита. Им срочно нужна дальнейшая гуманитарная помощь, для чего необходимо незамедлительно открыть пропускные пункты «Рафах» и «Керем-Шалом».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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