Австрия отказалась вступать в НАТО

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг во время выступления на внешнеполитическом комитете Национального совета (нижняя палата парламента) во вторник, 7 мая, заявил, что страна становиться членом НАТО не намерена, – сообщают СМИ.

Комментируя сообщения СМИ о планах Австрии нарастить сотрудничество с НАТО, Шалленберг сказал: «Мы туда вступать не планируем. Австрия стремится наладить обмен информацией с другими нейтральными государствами – Ирландией, Мальтой и Швейцарией, чтобы о нейтральных странах не забывали».

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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