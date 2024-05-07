Путин определил национальные цели развития России до 2030 года

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 мая, подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» – сообщили в Кремле.

В сообщении пресс-службы Кремля, говорится, что в документе определены следующие национальные цели развития Российской Федерации: «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; комфортная и безопасная среда для жизни; экологическое благополучие; устойчивая и динамичная экономика; технологическое лидерство; цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».

Новый майский указ главы государства заменил аналогичный документ 2020 года.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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