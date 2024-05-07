Израиль намерен вести операцию в Рафахе «до полного уничтожения батальонов ХАМАС»

Министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военнослужащими артиллерийских войск у границы с сектором Газа во вторник, 7 мая, заявил, что военная операция в городе Рафах на юге сектора Газа будет продолжаться до полного уничтожения батальонов ХАМАС, – сообщают израильские СМИ.

Как сообщает пресс-служба минобороны Израиля, в ходе своего выступления Галант сказал: «Мы готовы пойти на компромиссы, чтобы вернуть заложников, но если этот вариант будет исключен, мы продолжим и углубим операцию по всему сектору Газа – на юге, в центре и на севере. ХАМАС реагирует только на силу, поэтому мы усилим наши действия, и военное давление приведет к тому, что мы сокрушим организацию ХАМАС»

Следует отметить, что в своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Галант также написал: «Операция будет продолжаться до уничтожения батальонов ХАМАС в Рафахе или до возвращения первого заложника в Израиль».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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