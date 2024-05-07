Гросси недоволен сотрудничеством в Ираном в ядерной сфере

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене во вторник, 7 мая, заявил, что его не удовлетворяет сотрудничество с Тегераном и его нельзя считать «беспроблемным», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гросси сказал: «В настоящее время положение дел абсолютно не удовлетворяет меня. У нас сложилась тупиковая ситуация, в которой нет никакого движения кроме обычных, традиционных инспекций. Это должно измениться. …Министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан сказал мне, что они готовы осуществлять конкретные меры. Я, разумеется, приветствую это. Теперь нужно приступать к работе. В Тегеране понимают, что нынешнее состояние сотрудничества не может продолжаться вечно. Я рассчитываю, что конкретные результаты от совместной работы будут в ближайшее время».

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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