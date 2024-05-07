В ООН заявили о нарушении Израилем всех норм международного права во время операции в Рафахе

Официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке на брифинге в Женеве во вторник, 7 мая, заявил, что Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации мирного населения при проведении военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Лаерке сказал: «Эвакуация гражданского населения в условиях конфликта строго регулируется международным правом. Прежде всего, население должно быть предупреждено заранее, чтобы успеть. Здесь этого не было. Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не обеспечила безопасные районы и маршруты эвакуации беженцев, а также поступление туда гуманитарной помощи. Мирное население должно быть эвакуировано в районы, обладающие необходимой инфраструктурой, однако в настоящее время в секторе Газа данной инфраструктуры больше не существует».

Женева, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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