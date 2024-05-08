Путин назвал Евразэс эффективной и динамичной интеграционной структурой

Президент России Владимир Путин на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета (Евразэс)в узком составе в среду, 8 мая, заявил, что организация за десять лет существования стала «эффективной и динамичной интеграционной структурой», – сообщили в Кремле.

В ходе своего вступительного слова перед началом заседания глава государства сказал: «С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Евразийский союз сегодня – это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Что в конечном итоге приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения. Вот мы сейчас, перед тем как в зал зайти, как раз с коллегами об этом говорили и констатировали очень хорошие показатели развития наших экономик. На деле это помогает обеспечивать стабильное, устойчивое экономическое развитие как государств пятерки, так и евразийского региона в целом, ведет к повышению качества жизни и благосостояния наших граждан».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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