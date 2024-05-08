Судья из Польши попросил политического убежища в Белоруссии

Польский судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске в среду, 8 мая, заявил, что не согласен действиями политического руководства Польши и попросил убежища, – сообщают белорусские СМИ.

В ходе своего выступления Шмидт сказал: «Я вынужденно покинул Польшу, потому что подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию. Я выражал несогласие с политикой и действиями властей, которые под влиянием США и Великобритании ведут мою страну к войне. А президент Беларуси Александр Лукашенко очень мудрый руководитель».

Сообщается, что ранее Томаш Шмидт занимал разные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, в том числе являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей страны.

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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