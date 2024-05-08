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Среда, 8 мая 2024, 18:24 мск

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Фон дер Ляйен приветствовала решение ЕС о передаче доходов от российских активов в пользу Киева

Фото: twitter.com/vonderleyen

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 8 мая, подтвердила достижение соглашения послами 27 стран ЕС об изъятии доходов от замороженных российских активов для закупки на них вооружений для Киева.

В свое аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) глава Еврокомиссии написала: «Я приветствую сегодняшнее соглашение по нашему предложению использовать доходы от замороженных российских активов для Украины. Закупка на эти деньги оружия сделает Украину и всю Европу более безопасным местом».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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