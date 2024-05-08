Шеф Пентагона назвал победу России на Украине угрозой Америке

Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США в среду, 8 мая, заявил, что победа России на Украине будет угрожать безопасности Америки, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления шеф Пентагона сказал: «Нет веских оснований полагать, что воодушевленный Путин остановится на Украине, это может означать немыслимо высокие издержки для Соединенных Штатов. Цена нынешней поддержки Украины со стороны Вашингтона остается намного ниже, чем цена отречения от Киева. Речь идет не только о выживании Украины, но также и о безопасности Америки».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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