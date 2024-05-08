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Среда, 8 мая 2024, 19:38 мск

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Кадыров заявил о нежелании пленных украинцев возвращаться на родину

Фото из телеграм-канала Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров на выставке трофейной военной техники в Грозном в среду, 8 мая, заявил, что пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой из-за опасений повторной отправки на фронт, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кадыров сказал: «Много пленных у нас – это офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их обратно отправят на фронт. С нами они считают, что в безопасности».

Комментируя выставку трофейной западной техники, глава Чечни сказал: «Ерунда западная техника. Я вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжелая, бойцы НАТО неподготовленные, не участвовали в боевых действиях».

Грозный, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Кавказ, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,