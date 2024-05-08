В Пентагоне подтвердили приостановку поставок боеприпасов Израилю

Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США в среду, 8 мая, подтвердил паузу в поставках боеприпасов Израилю, – сообщает агентство Reuters.

В ходе своего выступления шеф Пентагона сказал: «Мы ясно дали понять с самого начала, что Израилю не следует начинать крупную атаку на Рафах, не учитывая и не защищая мирных жителей, находящихся в этом боевом пространстве. И снова, когда мы оценили ситуацию, мы приостановили одну партию боеприпасов большой мощности. Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу».

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что поставка крупной партии 2000 и 500-фунтовых бомб задержана из-за опасений использования их Израилем при операции в Рафахе.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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