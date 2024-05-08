Москва пообещала «жесткую и выверенную» реакцию на враждебные действия Лондона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с враждебными шагами правительства Британии в среду, 8 мая, заявила, что реакция Москвы «будет жесткой и выверенной».

В своем комментарии, опубликованном в Telegram-канале Захарова говорит: «Вынуждены констатировать, что правительство Британии не только не намерено отказываться от курса на провоцирование России, но и прилагает существенные усилия для повышения градуса конфронтации. На этот раз в Лондоне решили воспользоваться откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры, включая высылку атташе по вопросам обороны при Посольстве России в Лондоне и снятие дипломатического статуса с ряда принадлежащих нам объектов недвижимости под предлогом некоего «российского следа» в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы. И всё это без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов».

«Считаем крайне безответственными и категорически неприемлемыми утверждения англичан о якобы причастности нашей страны к неким злонамеренным акциям, тем более без доказательств своих умозаключений. Действия властей Великобритании, которые буквально захлебываются в русофобии, полностью подтверждают предвзятость и враждебность линии англичан на российском направлении. Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной», – подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомтсва.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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