Стало известно меню обеда участников Евразэс

Президент России Владимир Путин по окончанию саммита Евразэс в среду, 8 марта, пригласил лидеров стран ЕАЭС на «неформальный, но рабочий обед», – сообщают СМИ.

Завершая заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, глава государства сказал: «Позвольте мне пригласить всех вас на неформальный, но все-таки рабочий обед».

За ужином гостей саммита в Кремле угощают: Пельменями с неркой; борщом с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной; щербетом из облепихи; байкальским омулем с кабачками и шпинатом; котлетой «Пожарская» с картофелем и соусом из вешенок; десертом «Анна Павлова»

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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