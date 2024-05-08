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Среда, 8 мая 2024, 22:41 мск

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Пушилин приказал упразднить представительство ДНР в СЦКК

Денис Пушилин, фото: «Донецкое агентство новостей»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в среду, 8 мая издал указ о ликвидации упразднить представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В документе, опубликованном на сайте главы ДНР, говорится: «Постановляю: 1. Ликвидировать (упразднить) представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. 2. Создать ликвидационную комиссию... из числа государственных гражданских служащих представительства ДНР в СЦКК. … Процедуру ликвидации завершить не позднее 1 августа 2024 года».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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