Путин встретился с Пашиняном

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поздно вечером в среду, 8 мая, заявил, об успешном развитии двусторонних отношений, поскольку за прошедший год между двумя странами серьезно вырос товарооборот и достиг 7 миллиардов долларов, – сообщили в Кремле.

Начиная встречу с лидером Армении Путин сказал: «Есть вопросы, касающиеся безопасности в регионе. Сейчас в открытом режиме говорить об этом в деталях не будем, но есть возможность на полях работы Евразэс коснуться и вопросов региональной безопасности. Очень рад вас видеть».

«Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже весьма успешно. Мы всегда, прежде всего, обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину, причем в значительной степени это связано с увеличением импорта; если от вас – экспорта армянского в нашу сторону. И товарооборот достиг более чем 7 миллиардов долларов. Такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было», – добавил глава государства.

Со своей стороны Пашинян поблагодарил Путина за «теплый прием, прекрасную организацию саммита ЕАЭС» и сказал: «В последний раз мы встречались в декабре прошлого года. С тех пор накопились вопросы, которые нужно обсудить. Конечно, экономический блок мы уже обсудили во время заседания Высшего евразийского экономического совета и сейчас, надеюсь, и уверен, что обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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