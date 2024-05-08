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Четверг, 9 мая 2024, 00:13 мск

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Песков прокомментировал встречу Путина с Пашиняном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном в среду, 8 мая, заявил, что Москва смотрит оптимистично на перспективы отношений двух стран, – сообщают СМИ.

В интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину представитель Кремля сказал: «Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но с другой стороны, тем теснее взаимодействие двух стран, тем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы. Россия скорее оптимистично смотрит на перспективы российско-армянских отношений».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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