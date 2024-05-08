Захарова: Москва не стала приглашать на парад Победы представителей недружественных стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не стала третий год подряд приглашать на парад Победы послов и официальных лиц из недружественных государств, потому что они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны, – сообщает в среду, 8 мая,ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель российского МИДа в интервью агентству сказала: «Нет, недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут. Они не приглашались эти годы, начиная с 2022-го, потому что режимы в этих странах проводят – сформулируем это как недружественную политику, это такой термин введен, но на самом деле они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны. Формулируют они это как нанесение стратегического поражения. Со своей стороны мы это формулируем как ведение гибридной войны».

«Но это не относится к представителям ветеранских общественных организаций тех же самых недружественных стран. Люди, которые сделали своей жизнью сохранение памяти о Второй мировой войне, которые отдают дань памяти своим товарищам по оружию, красноармейцам, для России всегда – свои. Те, кто сохраняет истину о тех днях, те, кто вопреки угрозам все равно не присягнули на переписывание истории, конечно, всегда для нас долгожданные гости, которых мы всегда хотим видеть и всегда встречаем их с распростертыми объятиями», – отметила Захарова.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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