Путин сказал президенту Узбекистана, что ожидает поставок овощей и фруктов

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в среду, 8 мая, заявил, что ожидает поставки фруктов и овощей, как прошлом году, поскольку – «это хорошо и нам и вам», – сообщили в Кремле.

В ходе общения с президентом Узбекистана Путин сказал: «Мы увеличиваем объем закупок из года в год. Будем развивать. У нас и так выросли закупки за последние пару лет – такого уровня раньше не было никогда. Фрукты, овощи из Узбекистана ждем, как в прошлом году. Ну и вам хорошо – рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дают подниматься ценам».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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