Беспорядки в Новой Каледонии якобы были спровоцированы извне Россией и Азербайджаном. Такого мнения придерживаются по Франции, передает газета Politico.

С обвинениями в адрес Азербайджана выступил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин. Он заявил, что насилие, унесшее жизни трех коренных канаков и сотрудника полиции, активно поддерживалось сепаратистами, которые заключили сделку с Азербайджаном.

Кроме того, сотрудник французской разведки в беседе с изданием сказал, что «мы обнаружили деятельность России и Азербайджана в Новой Каледонии на протяжении недель, даже нескольких месяцев, они продвигают версию о том, что Франция является колониалистским государством».

В свою очередь официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде решительно отверг утверждения о том, что страна стояла за беспорядками. «Вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в якобы поддержке протестов за независимость в Новой Каледонии, министр внутренних дел Франции должен сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских территорий, которая привела к таким протестам», – сказал он.

Новая Каледония находится на архипелаге в Тихом океане, расположенном в 1200 километрах к востоку от Австралии. Протесты, переросшие в погромы, начались после того, как французские депутаты поддержали изменения в конституцию Новой Каледонии, позволяющие любому гражданину, прожившему там не менее 10 лет, голосовать на местных выборах. Франция ввела на острове чрезвычайное положение.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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