Министр обороны ФРГ запросил еще 3,8 млрд евро на помощь Киеву

Минобороны Германии запросило у правительства дополнительные 3,8 млрд евро на военную помощь Украине в текущем году. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild, ссылаясь на информированные источники.

По сведениям издания, глава ведомства Борис Писториус обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 мая, а на следующий день – с министром финансов Кристианом Линднером. Запрос на выделение средств должен быть представлен на утверждение бундестага в июне.

Министерство финансов поддержало запрос, отмечается в публикации. Источник издания в минфине заявил, что Германия при возможности должна поставить дополнительное оружие Украине в этом году. «Если удастся достичь консенсуса в правительстве, мы найдем способы в текущем финансовом году», – заявил изданию неназванный чиновник (цитата по РИА «Новости»).

Как уточняется, в 2025 году бундесвер может запросить рекордную сумму в размере 15 млрд евро для помощи Киеву.

Как отмечает Bild, в бюджете Германии на текущий год на поддержку Украины заложено 8 млрд евро – в два раза больше, чем планировалось изначально. В прошлом году объем военной помощи Берлина Киеву составил около 5,4 млрд евро.

Берлин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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