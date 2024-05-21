Писториус призвал союзников усилить ПВО Украины

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Латвию во вторник, 21 мая, призвал союзников поставить Киеву зенитные ракетные комплексы, тем самым усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны (ПВО), – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Писториус сказал: «Все наши партнеры, которые могут предоставить Украине системы Patriot или аналогичные системы, должны сделать это как можно скорее, поскольку это жизненно важно для дальнейшего хода войны и, в частности, для морального духа, безопасности и инфраструктуры страны. Германия уже передала Киеву 25% от всех имеющихся комплексов Patriot – это больше, чем любая другая страна в мире».

Рига, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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