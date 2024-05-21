США угрожают КНР новыми санкциями

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во вторник, 21 мая, на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам заявил, что Вашингтон будет координировать санкционную политику с партнерами в Европе против КНР в связи с поставками товаров, которые помогают укреплять военную промышленность России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Мы ввели санкции против более чем 100 структур КНР, которые, по нашему мнению, были вовлечены в поставки товаров двойного назначения и другой подсанкционной продукции. Мы продолжим это делать, и мы будем работать над координацией этих усилий с европейскими и другими партнерами».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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