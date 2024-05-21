Нетаньяху не боится выезжать за границу после выданного МУС ордера на его арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у него нет никаких беспокойств по поводу поездок за границу в связи с ордером на его арест, запрошенным прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом, – сообщает во вторник, 21 мая, телеканал ABC News

Отвечая на соответствующий вопрос, в интервью телеканалу Нетаньяху сказал: «У меня нет опасений насчет поездок за границу. Меня вообще это не беспокоит. Я полагаю, что это прокурор МУС должен беспокоиться о своем статусе, поскольку это он превратил МУС в парию (отверженных, – прим.ред). …Людям не следует воспринимать его действия всерьез, они понимают, что речь идет о политизации. ...Я также доволен тем, что президент Байден назвал этот шаг прокурора «возмутительным».

Ранее сегодня сообщалось, что главный прокурор МУС Карим Хан заявил: «Сегодня я подаю заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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