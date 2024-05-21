Литва пригласила солдат НАТО принять участие в ЛГБТ*-параде

Глава Лиги геев Литвы Владимир Симонко выразил надежду, что в параде ЛГБТ+* сообщества Lithuanian Pride 2024, который пройдет в Вильнюсе через несколько недель, примут участие и немецкие солдаты, дислоцированные в Литве, – передают во вторник, 21 мая, местные СМИ.

Сообщается, что Симонко заявил следующее: «Нас ждет большой сюрприз! Это будет впервые в истории в Вильнюсе! Сейчас мы ведем переговоры с офицерами Бундесвера в Литве по поводу их участия в параде. Если это произойдет, то это будет впервые, когда в параде примут участие и солдаты НАТО. Немецкое правительство также вносит свой вклад в это мероприятие, тем самым показывая, что права человека ЛГБТ+* в Европе и Литве являются важной частью безопасности страны».

*Организация признана Минюстом РФ экстремистской и запрещена на территории России

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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