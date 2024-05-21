Кадыров сообщил о назначении сына и зятя министрами Чеченской республики

Глава Чечни Рамазан Кадыров во вторник, 21 мая, сообщил, что его старший сын Ахмат назначен министром по физической культуре и спорта, а его зять Рамзан Висмурадов – министром по делам молодежи республики.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «…на должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность руководителя администрации Главы и управления ЧР. Министерство ЧР по делам молодежи возглавит Рамзан Висмурадов».

«Я уверен, что каждый из представленных на высоких должностях полностью оправдает абсолютно оказанное ему доверие. Все они являются достойными членами команды, основанной первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым, и, следовательно, их главная сторона является заслугой во благо нашей великой Родины – России и всего чеченского народа!», – добавил глава Чеченской республики.

Грозный, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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