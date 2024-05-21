Еврокомиссия объявила о сроках первого изъятия у европейских банков доходов от российских активов

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис во вторник, 21 мая, заявил, что в июле состоится первое изъятие у банков ЕС доходов от реинвестирования российских замороженных активов, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Домбровскис сказал следующее: «Скорость экспроприации средств имеет ключевое значение, и Еврокомиссия приложит все усилия, чтобы первые выплаты могли быть сделаны уже в июле».

В сообщении Еврокомиссии, в свою очередь, говорится: «Первые ресурсы будут доступны для поддержки Украины в июле 2024 года с последующими платежами дважды в год. Решение Совета ЕС, как и прочие европейские юридические акты, формально вступит в силу после публикации в «Официальном журнале ЕС» утром в среду, 22 мая».

Ранее Совет ЕС утверждал, что «отдавать 90% доходов от реинвестиции российских активов обязаны все финансовые структуры, на счету которых заморожено более €1 млн. российских средств».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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