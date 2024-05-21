Путин встретился с Володиным

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным во вторник, 21 мая, перед его поездкой в Тегеран на церемонию прощания с погибшим в авиакатастрофе главой Ирана попросил передать, что гибель президента Раиси – это большая потеря, а также что «будет делаться все, чтобы российско-иранские отношения продолжались», – сообщили в Кремле.

В ходе общения со спикером Нижней палаты российского парламента глава государства сказал: «Я знаю, вы выезжаете завтра утром в Тегеран. …Действительно, это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Это был человек слова, с ним было приятно работать. Имею в виду, что, если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И, если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, помощь в выявлении истинной причины этой катастрофы».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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