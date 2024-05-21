Москва обвинила ЕС в воровстве

И.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Брюссель, приняв решение об экспроприации доходов от активов РФ, возвел воровство в ранг инструментов своей внешней политики, но, ему рано или поздно придется вернуть все активы, которые он украл, – сообщают СМИ.

В ходе общения с российскими журналистами Логвинов сказал: «Евросоюз, прочно вставший на путь саморазрушения, без преувеличения открыл новую страницу в истории, как международных валютно-финансовых отношений, так и собственной интеграции. Еэсовцы осознанно пошли на беспрецедентный шаг – воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядный пример того, что из себя представляют европейские ценности и насаждаемый западниками порядок, основанный на правилах».

«На самом же деле ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует, что вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов. Но, Евросоюз рано или поздно должен будет вернуть России все активы, которые он украл», – подчеркнул и.о.постпреда России в ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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