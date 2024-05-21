Рейтинг Байдена упал до самого низкого уровня почти за два года

Согласно результатам совместного опроса, проведенном агентством Reuters и Международной исследовательской компанией Ipsos 17-20 мая, рейтинг президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня почти за два года – до 36 процентов.

В публикации Reuters, в частности, говорится: «Рейтинг Джо Байдена упал до 36 процентов, хотя еще в апреле работу президента США одобряли 38%. Наиболее серьезной проблемой в США считают состояние экономики 23% участников опроса, 21% главным обеспокоены проблемой политического экстремизма, 13% – нелегальной миграции в США».

Кроме того, «около 40% респондентов заявили, что Трамп, который был президентом с 2017 по 2021 год, проводил лучшую политику в отношении экономики США, по сравнению с 30%, выбравшими Байдена. То же касается позиции в отношении иностранных конфликтов, в том числе войны на Украине, и терроризма: 36% поддерживают Трампа в этой области по сравнению с 29%, которые поддерживают Байдена», – говорится в совместном исследовании Reuters и Ipsos.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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