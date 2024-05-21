США отправили в Великобританию четыре стратегических бомбардировщика

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 21 мая, заявил, что Пентагон в рамках «планового развертывания» отправил в Великобританию четыре стратегических бомбардировщика B-52, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Райдер сказал: «Четыре B-52 Stratofortress ВВС США приступили к плановому развертыванию бомбардировочной оперативной группы в зоне ответственности Европейского командования США на этой неделе. Наши пилоты будут иметь множество возможностей для совместных тренировок с союзниками по НАТО и региональными партнерами, а также для отработки оперативного взаимодействия».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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