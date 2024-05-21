ЕС приступил к блокировке счетов Россотрудничества и российских культурных центров

Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков заявил, что Евросоюз начал блокировку счетов организации и российских культурных центров, несмотря на их дипломатический иммунитет, – сообщает в среду, 22 мая, ТАСС.

В интервью агентству Примаков сказал: «В Евросоюзе мы под санкциями, там стали блокировать счета Россотрудничества, счета культурных центров, причем, не считаясь, к какой юрисдикции они принадлежат, есть ли у них дипломатический иммунитет. Где-то, например, это вообще может считаться отделом по культуре посольства. Но наших недругов такие подробности не очень интересуют, поэтому делают, что хотят».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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