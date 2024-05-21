Пекин «твердо» отверг односторонние санкции США

Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй во вторник, 21 мая, заявил, что экономические связи Китая и России соответствуют принципам Всемирной торговой организации (ВТО), в связи с чем Пекин «твердо отвергает» односторонние санкции Вашингтона и будет защищать интересы компаний КНР, – сообщает ТАСС.

Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о планах Вашингтона расширять список китайских компаний, в отношении которых введены санкции США за возможные поставки в Россию продукции двойного назначения, Лю Пэнъюй сказал: «Китайская сторона твердо отвергает незаконные односторонние санкции США. Позиция Китая по Украине является справедливой и объективной. Мы активно работаем над продвижением переговоров о мире и политическом урегулировании. Нормальные торговые отношения между Китаем и Россией соответствуют нормам ВТО и рыночным принципам. Они не нацелены против какой-либо третьей стороны и не должны подвергаться вмешательству или принуждению какой-либо третьей стороны. Мы будем отстаивать легитимные и законные права и интересы китайских компаний».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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