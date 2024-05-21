СМИ: США отправили кенийской армии оружие предназначавшееся Киеву

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол и старший республиканец в таком же комитете Сената Джим заявили, что американская администрация отправила кенийским войскам вооружения, которые предназначались для Киева, – сообщает во вторник, 21 мая, газета Politico.

В письме законодателей, которое имеется распоряжении редакции издания, в частности, говорится: «Администрация президента США Джо Байдена в обход Конгресса выделила направляющимся в Гаити кенийским войскам десятки миллионов долларов на оружие, которое было предназначено для Украины. Речь идет об ускоренном выделении $60 млн. на военную помощь для борьбы с бандами в Гаити. В этот пакет вошли стрелковое оружие, боеприпасы и бронемашины».

В свою очередь, неназванный собеседник издания из Госдепаратмента, сказал: «Поддержка народа Гаити не ограничивает и не отнимает у нас возможности поддерживать народ на Украине. Оба этих направления являются важными приоритетами, и в каждом случае мы определяем поддержку в соответствии с потребностями наших партнеров».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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