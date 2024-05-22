Путин анонсировал новые национальные проекты

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в среду, 22 мая, заявил, о подготовке новых национальных проектов и программ для достижения целей развития на долгосрочную перспективу, – сообщили в Кремле.

Во время своей вступительной речи глава государства сказал: «Заседание проходит, как мы понимаем, в достаточно ответственный момент. Как вы знаете, определены национальные цели развития на долгосрочную перспективу. Для их достижения формируются и готовятся к запуску новые национальные проекты и программы».

«Хочу еще раз подчеркнуть: чтобы осуществить намеченные планы, успешно ответить на внешние вызовы, нужны слаженные действия всех уровней власти и, безусловно, участие всего общества, вклад в развитие страны практически каждого гражданина. Подчеркну: мы решим, безусловно, решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит и благополучия российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтёров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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