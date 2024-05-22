Байден выступает против признания Палестины «в одностороннем порядке»

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома на брифинге в среду, 22 мая, заявил, что президент США Джо Байден выступает против признания Палестины другими государствами в одностороннем порядке, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель американской администрации сказал: «Президент считает, что палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, но – не путем одностороннего признания».

Следует отметить, что на данный момент государство Палестина признают 140 стран, однако в их число не входят три постоянных члена СБ ООН: Великобритания, Франция и США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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