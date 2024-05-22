Путин поручил правительству оказать поддержку регионам, пострадавшим от паводков

Президент России Владимир Путин в среду, 22 мая, Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах Российской Федерации, предусматривающих федеральную поддержку, – сообщили в Кремле.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, в частности, говорится: «Правительству Российской Федерации: а) принять решения, предусматривающие оказание за счет средств федерального бюджета бюджетам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей необходимой финансовой помощи на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года, в том числе посредством предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Курганской области, обратив особое внимание на необходимость своевременного оказания помощи пострадавшим гражданам, восстановления жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры до начала отопительного сезона 2024 – 2025 годов, а также скорейшего восстановления детских оздоровительных лагерей для обеспечения их функционирования летом 2024 года. Доклад – до 1 июня 2024 г., далее – ежеквартально».

Кроме того, глава государства рекомендовал правительствам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей при участии работодателей «проработать возможность предоставления жителям пострадавших от наводнений населенных пунктов оплачиваемых выходных дней или неоплачиваемых отпусков для восстановления приемлемых условий жизни».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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