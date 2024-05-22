Нетаньяху назвал признание Палестины «наградой за террор»

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении в среду, 22 мая, заявил, что признание палестинской государственности со стороны Ирландии, Испании и Норвегии станет «вознаграждением за террор», – сообщают израильские СМИ.

В видеоролике, распространенном канцелярией израильского премьера, Нетаньяху говорит: «Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство – это награда за терроризм. 80% палестинцев в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан, – прим. ред.) поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя предоставлять государство. Израиль не допустит создания такого государства рядом с собой».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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