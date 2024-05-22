Сунак объявил о дате досрочных выборов в парламент Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на брифинге перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10 в среду, 22 мая, заявил, что 4 июля состоятся досрочные выборы в парламент Соединенного королевства, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Сунак сказал: «Сейчас время для Великобритании выбирать свое будущее. Нужно решить, хотим ли мы опираться на достигнутый прогресс или рискнуть и оказаться вновь в самом начале, без плана, без ясности. Ранее сегодня в разговоре с Его Величеством Карлом III я попросил распустить парламент. Король эту просьбу удовлетворил, и это значит, что 4 июля у нас состоятся всеобщие выборы. Они пройдут в самой опасной мировой обстановке с момента окончания холодной войны».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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