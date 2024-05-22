Спикер Палаты представителей США «разрешил» Киеву бить американским оружием вглубь России

Спикер Палаты представителей Сената США Майк Джонсон в ходе встречи с журналистами в среду, 22 мая, заявил, что Украина должна иметь возможность наносить удары вглубь России американским оружием, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Джонсон сказал: «Я думаю, нужно Украине позволить участвовать в конфликте так, как они считают нужным. Им нужно отвечать на атаки. И я считаю, что мы пытаемся микроуправлять усилиями, а для нас это не очень хорошая политика».

Напомним, что против ударов американским оружием по России выступает администрация президента США Джо Байдена. Сам американский лидер заявил, что «использование оружия при атаках на Россию может привести чрезмерной эскалации».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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