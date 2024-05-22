У США нет данных о поставках КНР оружия России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в среду, 22 мая, заявил, что у Соединенных Штатов нет информации о намерении Китая поставлять России оружие для применения его на Украине, – сообщают СМИ.

Комментируя заявление главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса о наличии у Лондона и Вашингтона информации о том, что Китай, якобы, планирует поставить России вооружения для использования их в конфликте на Украине, Салливан сказал: «США выражают опасения по поводу якобы возможных поставок Китаем оружия России еще с 2022 года. Но, мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, и мы не видим этого и сейчас. Мы проведем консультации с представителями британского правительства, чтобы понять, к чему именно относилось это высказывание».

Отвечая на вопрос об участии Джо Байдена в международной конференции по Украине в Швейцарии, представитель Белого дома сказал, что «Соединенные Штаты к этому активно готовятся, однако участие президента Байдена в этом форуме анонсировать пока не готовы».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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