Германия готова арестовать Нетаньяху, если МУС выдаст ордер

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции в среду, 22 мая, в Берлине заявил, что ФРГ будут обязаны арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если Международный уголовный суд (МУС) выдаст на это ордер, – сообщает Politico.

Журналист американского издания Питер Уилке в своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) написал, что Хебештрайт, отвечая на соответствующий вопрос, сказал: «Да, мы будем действовать в соответствии с этими ордерами, так как мы законопослушное государство. Мы связаны законом. Германия законопослушная страна и поддерживает этот суд, и мы останемся такими. Отвечать на вопрос о том, примет ли Германия призыв Израиля к странам воздержаться от исполнения ордера на арест Хебештрайт отказался».

Отметим, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью телеканалу CNN также заявил, что «Мадрид поддержит любое решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест».

Следует напомнить, что в понедельник, 20 мая, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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