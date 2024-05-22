Госдеп не поддерживает удары Украины по территории России, Киев сам должен принять соответствующее решение

Госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Палаты представителей в среду, 22 мая, заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают удары Украины по территории России, но Киев должен сам решить, делать ли это, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о возможности снятия ограничений на применение Киевом американского оружия, глава американского Госдепа сказал: «Что касается поддержки и предоставления возможностей для атак за пределами Украины, это не то, что мы делаем. Украине необходимо самой решать, наносить ли удары вглубь территории России. Украина сама будет принимать собственные решения. И я хочу быть уверенным, что у них будет необходимое оборудование».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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