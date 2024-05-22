Российские ВКС уничтожили две базы боевиков в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов на брифинге в среду, 22 мая, сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили два места базирования боевиков, укрывавшихся в сирийской провинции Хомс.

В ходе своего выступления генерал-майор Попов сказал: «Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс».

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джабхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»*: в провинции Идлиб – два обстрела, в провинции Латакия – два обстрела», – добавил также зам.руководителя ЦПВС.

*Организация запрещена в РФ

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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